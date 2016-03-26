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حكايات رحلة كادونا – خوف صلاح ' ميسي إفريقيا ' يولد السرعة.. وحزن عمرو جمال الذي انفجر بعد الهدف

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عادت بعثة مصر من نيجيريا بعد التعادل مع النسور 1-1 بهدف محمد صلاح القاتل.. الرحلة من مدينة كادونا شهدت العديد من المفارقات الطريفة من لاعبي .

المعنويات باتت مرتفعة بعد التعادل المتأخر لمحمد صلاح، والاستعداد على أشده للقاء الثلاثاء ضد نيجيريا.

المستبعدون من لقاء كادونا يبحثون عن العودة للقائمة في مباراة الإسكندرية.. محمد صلاح يتحدث عن كواليس الهجمة الأخيرة.

مراسل FilGoal.com في رحلة كادونا تابع الكواليس..

الخوف = السرعة

تحدث محمد صلاح للبعثة الإعلامية التي رافقت منتخب مصر وحكى عن اللقطة الأخيرة في المباراة.

الحكم الزامبي أطلق صافرته وحرم مصر من انفراد تام من وسط الملعب مع انطلاقة سريعة لصلاح.

وعنها يحكي صلاح: "ثنائي دفاع نيجيريا كان يركض خلفي وأثق تماما أن أحدهم سيقوم بارتكاب خطأ عنيف قد يصيبني".

وأضاف "كنت أخشى الإصابة فأخرجت الخوف في الركض بأقصى سرعة.. لكن صافرة الحكم أنهت المباراة".

ميسي إفريقيا

صلاح الذي سجل هدف المباراة الوحيد كان هو نجم الشباك للجماهير النيجيرية.

جمهور نيجيريا الذي اعتلى كشاف الإنارة في الملعب.. وصعد إلى برج خشبي لمتابعة اللقاء.

صحيفة (جارديان) الإنجليزية قالت إن العناية الإلهية أنقذت مباراة مصر ونيجيريا من كارثة إنسانية.

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رغم أن سعة الاستاد 16 ألف مشجع فقط إلا أن من حضروا تجاوزوا 40 ألف مشجع ما بين اعتلاء الأسوار والدخول لمضمار الملعب.

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هذا الجمهور سأله FilGoal.com عن رأيه في محمد صلاح فأجابوا: "صلاح يشبه ميسي كثيرا.. هو ميسي إفريقيا".

وأشاد بعض مشجعي منتخب نيجيريا بسرعة محمد صلاح التي شكلت خطورة دائما على مرمى النسور.

حزن وسعادة

المستبعدون من قائمة منتخب مصر يبحثون عن المشاركة ولو دخول قائمة مباراة الجولة الرابعة وأبرزهم عمرو جمال.

وظهر الحزن واضحا على عمرو جمال الذي استبعده هيكتور كوبر المدير الفني من القائمة النهائية وأبقى على مروان محسن الذي اشترك في الشوط الثاني بدلا من أحمد حسن "كوكا".

وكان يتمنى جمال أن يشارك ولو حتى بالظهور مع البدلاء السبعة.

ورغم استياء عمرو جمال من استبعاده، إلا أن اللاعب كان أول المنطلقين نحو محمد صلاح منفجرا بسعادته البالغة بهدف التعادل القاتل.

ربما يكون لجمال دور مع مصر في لقاء الجولة الرابعة خاصة أن كوبر ينوي تغيير الخطة الدفاعية التي واجه بها نيجيريا.

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