روحاني: السعودية تقوم بدور مهم في العالم الإسلامي.. والمشكلات تُحل بالحوار

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن طهران لا ترغب في استمرار التوتر مع السعودية، وإنها تجاوبت بشكل إيجابي عندما حاولت باكستان التوسط بين البلدين.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية عن روحاني قوله خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت في ختام زيارة إلى باكستان دامت ليومين، إن السعودية تقوم بدور مهم في العالم الإسلامي، وإنه “إذا كانت هناك أي مشكلة بين البلدين، يجب حلها من خلال الحوار”.

يذكر أن باكستان تعد حليفا رئيسيا للمملكة العربية السعودية، فيما تشترك إيران في جزء كبير من حدودها مع باكستان. وأوضحت الشبكة أن هذه تعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها روحاني إلى باكستان.

أ ش أ