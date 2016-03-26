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محافظ الأقصر يناقش المشكلات التي تواجه الشباب خلال منتدي الحوار الوطني

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محافظ الأقصر يناقش المشكلات التي تواجه الشباب خلال منتدي الحوار الوطني محافظ الأقصر يناقش المشكلات التي تواجه الشباب خلال منتدي الحوار الوطني

جانب من الحوار الوطني

ناقش محمد بدر محافظ الأقصر عدد من المشكلات التى تواجه شباب المحافظة بحضور رؤساء المدن ومديري المديريات خلال منتدى الحوار الوطنى الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بعنوان ” بقوة شبابها تحيا ” .

ناقش المنتدى مشكلات الشباب بالمحافظة والتى تمثلت فى ازدياد معدلات البطالة بسبب انحصار فرص العمل فى مجال السياحة ، وعدم الاهتمام بمجالى الزراعة والصناعة ، وكذلك ناقش الشباب تهميش التعليم الفنى سواء الصناعى او التجارى او الزراعى مطالبين بضرورة الاهتمام به وتطويره والاهتمام بالاعمال الحرافية التى تتيح العديد من فرص العمل .

ومن جانبه اكد محافظ الاقصر على ضرورة تنمية الشباب لمهاراتهم واستغلالها فى خلق فرص العمل ليصبح شبابنا منتجاً ذو فكر خلاق وعدم الاكتفاء بانتظار الوظائف الحكومية مشجعاً الشباب للمشاركة بمشروعات الصندوق الاجتماعى والجمعيات الاهلية .

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