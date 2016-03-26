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مصدر مسؤول: بيان الحكومة من 7 محاور.. والأمن القومي أول محور

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مصدر مسؤول: بيان الحكومة من 7 محاور.. والأمن القومي أول محور مصدر مسؤول: بيان الحكومة من 7 محاور.. والأمن القومي أول محور

مجلس النواب – أرشيفية

كشف مسؤول ملامح برنامج المقرر أن يعرضه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب في جلسته العامة المقرر لها غدا الأحد الساعة ١١ صباحا.

وقال المصدر إن البرنامج يتضمن ٧ محاور أساسية، سيتم تسليم نسخة منه إلي كل نائب ليتمكن النواب من دراسة البرنامج بشكل واف لما فيه مصلحة الشعب المصري.

وأشار المصدر إلى أن المحاور السبعة لها برنامج زمني تنتهي في يونيو 2018، قائلا “البرنامج مش كلام، ولكنه محدد بجدول زمني، ليتمكن المجلس من محاسبة الحكومة خلال هذه الفترة”.

وأكد المصدر أن برنامج الحكومة يتضمن في أول محاوره الحفاظ علي الأمن القومي المصري، والمحور الثاني يتضمن ترسيخ البنية الديمقراطية، وتدعيمها.

ويتضمن برنامج الحكومة ، الرؤية والبرنامج الاقتصادي، في المحور الثالث، أما المحور الرابع فيتضمن العدالة الاجتماعية والخدمات التي ستقدمها الحكومة للمواطنين.

وأضاف المصدر أن المحور الخامس يتضمن التنمية القطاعية في القطاعات المختلفة “صناعية – زراعية – تجارية”، لافتا إلي أن الإصلاح الإداري للدولة وتحقيق الشفافية والنزاهة سيكون المحور السادس من برنامج الحكومة، علي أن تختتم الحكومة برنامجها بالمحور السابع وهو التأكيد علي دور مصر على الصعيدين العربي والدولي مع التأكيد علي تعزيز دورها دوليا وإفريقيا.

وأوضح المصدر أن البرنامج يرتكز علي تقديم الدعم من خلال منظومة للفئات المستحقة، لتنفيذ الحماية الاجتماعية، مع تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والأخذ في الاعتبار القضاء علي البطالة، ومحو الأمية، والتركيز علي القرى الأكثر احتياجا.

وأكد المصدر أن الحكومة ستحضر غدا بكامل تشكيلها أثناء إلقاء برنامجها على المجلس، لافتا إلي أن قرار البث لا دخل للحكومة فيه، وأنه قرار خاص للمجلس.

أ ش أ

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أونا

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