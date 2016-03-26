وصول الفريق حجازي للرياض للمشاركة في مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف الاسلامي

وصل الفريق محمود حجازى رئيس أركان القوات المسلحة اليوم السبت إلى الرياض على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة للمملكة العربية السعودية تستغرق يومين.

ويشارك الوفد المصرى خلال الزيارة في أعمال مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف الاسلامي لمحاربة الارهاب والذي سيتناول بحث العديد من الملفات المتعلقة بزياد أوجه التعاون العسكري والأمني بين الدول الإسلامية في مقدمتها الحرب الدولية على الارهاب والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لاستعادة الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم الاسلامي .

أ ش أ