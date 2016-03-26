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الإثنين .. حميد الشاعري ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي

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الإثنين .. حميد الشاعري ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي الإثنين .. حميد الشاعري ضيف «صاحبة السعادة» على سي بي سي

حميد الشاعري (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على شاشة سي بي سي الفنان حميد الشاعرى وذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الحادية عشر مساء.

وتناقش الحلقة عائلة الشاعرى التي تعتبر لها أفرع كبيرة في ليبيا ومصر ولها جذور ومتأصلة ويعتبر حميد الشاعري هو أشهر شخص في هذه العائلة ويتحدث عن أن عائلته بها ناس كثيرة ويتكونون من 13 أخ وأخت وأولادهم وأطفالهم.

ويتحدث الشاعري عن ما فعلته عائلته عندما أتوا إلى وكيف فعلت العائلة ذلك ومن معهم، ويكشف عن سبب تأثير مصر عليهم وكيف أثروا على مصر.

ويشدد خلال الحلقة عن أن مصر وليبيا أشقاء وجيران وأن “مصر هي ليبيا.. وليبيا هي مصر”.

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