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فرنسا تدين هجوم داعش في جنوب بغداد.. و تؤكد وقوفها مع العراق لمكافحة الاٍرهاب

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فرنسا تدين هجوم داعش في جنوب بغداد.. و تؤكد وقوفها مع العراق لمكافحة الاٍرهاب فرنسا تدين هجوم داعش في جنوب بغداد.. و تؤكد وقوفها مع العراق لمكافحة الاٍرهاب

الخارجية الفرنسية-أرشيفية

أدانت فرنسا بشدة، الهجوم الذي تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي في جنوب بغداد والذي أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلا و العديد من الجرحى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال -في بيان له اليوم السبت إن بلاده تعرب عن تعازيها لأسر الضحايا وعن تضامنها مع الشعب العراقي حيال هذا العمل البغيض.

كما أكد نادال دعم فرنسا الكامل للعراق لمكافحة الإرهاب ومشاركتها في جهود التحالف الدولي ضد داعش من خلال عملية “شامال” العسكرية.

وكان انتحاري يرتدي حزاما ناسفا قد فجر نفسه مساء الجمعة وسط تجمع يضم عراقيين، غالبيتهم من الشباب في ختام بطولة محلية لكرة القدم للفرق الشعبية، أقيمت في منطقة الحي العسكري في القرية العصرية التابعة لمحافظة بابل (100 كلم جنوبي العاصمة)، مما تسبب بمقتل أكثر من 30 مدنيا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

أ ش أ

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