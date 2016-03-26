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تحليل في الجول - طارق يحيى: أسوأ مباراة لكوبر مع المنتخب.. وهؤلاء يستحقون الشكر

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تحليل في الجول - طارق يحيى: أسوأ مباراة لكوبر مع المنتخب.. وهؤلاء يستحقون الشكر تحليل في الجول - طارق يحيى: أسوأ مباراة لكوبر مع المنتخب.. وهؤلاء يستحقون الشكر

أكد طارق يحيى مدرب نادي طلائع الجيش أن مباراة نيجيريا هي الأسوأ للمنتخب تحت قيادة هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للفريق.

وقال طارق يحيى في تصريحات لـ FilGoal.com: "التعادل أمام نيجيريا خارج الأرض نتيجة جيدة خاصة أن هناك مباراة إياب في الإسكندرية".

وأضاف "لكن من الناحية الفنية، أعتبرها أسوأ مباراة لعبها منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر".

طارق يحيى أتبع "اختيارات التشكيل جانبها الصواب، فكان من المفترض أن يدفع برمضان صبحي على حساب محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي، إذ أن الأخير ليس جاهزا بما أنه لا يلعب مع فريقه".

"حسام غالي أيضا كان لابد أن يبدأ على حساب عبد الله السعيد غير الموفق في المباريات الأخيرة، كما أن التبديلات تأخرت، ولو أنها تمت في موعهدها لظهر تأثيرها بشكل أكبر على أداء الفريق".

وأتم "لاعبو ظهروا خائفين بداية المباراة، لكننا مدينون لحمادة طلبة وأحمد الشناوي في الحفاظ على آمالنا في المباراة، ورغم كل ذلك نحن الأفضل وفرصنا أكبر في مباراة الإياب".

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