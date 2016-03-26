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أرقام في الجول – كيف تحقق الاستفادة القصوى من حمادة طلبة

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خطف حمادة طلبة الظهير الأيسر للزمالك الأنظار من لاعبي مصر في مواجهة نيجيريا خاصة بعد الإنقاذ الرائع الذي حافظ على حظوظ الفراعنة في العودة للمباراة.

طلبة شارك كأساسي في أول مباراة دولية له واستفاد به هيكتور كوبر لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراته الدفاعية.

ويستعرض FilGoal.com من خلال الأرقام التي قدمها طلبة.. كيف تحققت الاستفادة القصوى من إمكانات اللاعب الأيمن.

تحركات اللاعب

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لم يعبر حمادة طلبة منتصف الملعب إلى في حدود ضيقة جدا.. أيضا لا تمرر له بعد منتصف الملعب، فاللاعب كما تظهر الخريطة الحرارية لم يستلم الكرة بعد خط المنتصف إلا مرتين أحدهما التي التحم فيها معه حسام غالي في مشهد غريب.

كما توضح أماكن استلام الكرة لطلبة أن كل الكرات التي وصلته كانت قبل خط المنتصف واتسلمها بنسبة نجاح 100%.

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أما الكرة الوحيدة التي خسرها طلبة.. كانت بعد التحام ناجح من حسام غالي! وكانت أيضا بعد منتصف الملعب.

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التمريرات

لم يكلف حمادة طلبة بإرسال كرات طويلة، لكنه لجأ إليها مرتين تحت ضغط.. فكانتا خاطئتين.

لكن طلبة نسبة تمريراته أمام نيجيريا 72 % بـ18 تمريرة سليمة من إجمالي 25، لعب منهم أربع تمريرات فقط للخلف، وسبعة للأمام ومثلهم بشكل جانبي.

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المواقف الدفاعية

ميزة حمادة طلبة قوته في الالتحامات الهوائية والأرضية.. فقد نجح طلبة في الالتحام الهوائي الوحيد الذي وصله مع لاعب نيجيريا.

كما كان لطلبة تسع تدخلات دفاعية ناجحة ما بين استخلاصات أرضية أو تشتيت هجمات أو توقع للتمريرات.

وأنقذ طلبة هدفا من على خط المرمى ضمن أرقامه الدفاعية.

ما سبق يوضح أن طلبة يمكنك الاستفادة من قدراته في المركز الذي لم يكن مركزه الأصلي قبل الانضمام للزمالك في المباريات التي ستعتمد فيها على خطة دفاعية.

قدرات طلبة الهجومية وإرساله للعرضيات كانت سلبية في مواجهة نيجيريا.. لكنه نجح في تقديم المطلوب منه.

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