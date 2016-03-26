مصدر أمنى: تنظيم بيت المقدس الإرهابى استغاث بـ"داعش" من ضربات الجيش أمس

كشفت مصادر مطلعة، أن "جماعة أنصار بيت المقدس" التابعة لتنظيم داعش تعرضت لأقوى حرب على معاقلها فى سيناء، وقد تم رصد استغاثات للمصابين جراء ضربات الجيش الموجعة للإرهابيين .

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإرهابيين فى سيناء تعرضوا لخسائر هائلة، بعد ضربات قوية مكثفة للجيش المصرى، مما تسبب فى خسائر هائلة للتنظيم الإرهابى فى الأرواح والمعدات

وأشار المصدر إلى أن العملية التى نفذتها قوات الجيش أمس الجمعة كانت العملية الأكبر والأشرس على تنظيم "بيت المقدس" الإرهابى، وقد تعرض مقاتلو التنظيم لقصف جوى عنيف من قبل طائرات الجيش المصرى التى شنت ما يزيد عن مائة ضربة جوية"، مشيرًا إلى أن "طائرات الاستطلاع لم تغادر المناطق التى يقع فيها عناصر التنظيم ."

أكد المصدر أن طيران القوات المسلحة استهدف مناطق جنوب الشيخ زويد فى قرى "الزوارعة واللفيتات، والتومة، وبلعة، والمهدية، والجورة، والسدرة، والحدادات، والشدايدة، وأبو العراج، والجميعى، والرطيل"، مشيرًا إلى أن "ساعة الصفر قد بدأت، وأن هناك تحركات عسكرية كبيرة بغطاء جوى قادمة من وسط سيناء إلى مدن الشمال وإغلاق جميع المداخل، وأن قوات الجيش المصرى بدأت بعملية برية وجوية واسعة ."

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