مجلس الدولة يرسل اللائحة الداخلية للبرلمان إلى رئيس "النواب" بعد مراجعتها

أعلن المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع أن مجلس الدولة أرسل اليوم، السبت، مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد أن انتهى قسم التشريع من مراجعتها.

وكان المشروع ورد إلى المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، يوم الاثنين الموافق 14/3/2016 فى تمام الساعة السادسة مساءً، حيث أحال رئيس المجلس المشروع فور وروده إلى قسم التشريع، واتخذ رئيس القسم قرارًا بتشكيل لجنة مكبرة من أعضاء القسم والمكتب الفنى لدراسة المشروع، وتم عقد الاجتماع الأول لطرح التقارير المبدئية على هيئة القسم يوم السبت الموافق 19/3/2016، إلى أن تم الانتهاء من مراجعتها.

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