أخبار المغرب اليوم.. الرباط تستعين بالخبرات الأمريكية فى إزالة الالغام

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول استعانة المملكة المغربية بالخبرات الأمريكية، لإزالة الألغام، حيث شرع فريق من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" فى تدريب جنود مغاربة على طرق تقنيات إزالة الألغام والتخلص من المتفجرات.

ويشارك فى هذا التدريب المقام بمدينة القنيطرة وسط المغرب جنود مغاربة من "مختلف الفصائل العسكرية فى المملكة لتعزيز قدرة الجنود المغاربة على تفكيك الألغام" وفق توضيحات نشرها الموقع الرسمى لمشاة البحرية الأمريكية.

خبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تصدى الوفد المغربى المشارك فى اجتماعات مؤتمر وزراء الدفاع لدول تجمع الساحل والصحراء بشرم الشيخ فى مصر أمس والذى ترأسه عبد اللطيف لوديى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطنى، لمحاولة ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة التشويش على المغرب.

واستغل ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مارتن كوبلير، اجتماعات مؤتمر وزراء الدفاع لدول تجمع الساحل والصحراء، من خلال محاولته طرح الخلاف الحاصل بين المغرب و"بان كى مون" بخصوص الانتهاكات التى ارتكبها فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضًا تصاعد مطالب الرفق بالحيوان، بعد إعدام سلطات مدينة القصر الكبير (شمال المغرب) للكلاب الضالة بالرصاص، حيث انتشر مشهد الإعدام بالفيديو فى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المشهد الذى يتكرر بالمغرب إذ تعمد البلديات إلى التقليل من أعداد الكلاب الضالة عبر قتلها بالرصاص.

وعمّم نشطاء حقوقيون عريضة احتجاجية موجهة إلى رئيس بلدية القصر الكبير، وصل عدد الموّقعين فيها إلى 5 آلاف، تقول إن ما تقوم به سلطات المدينة "يضرّ بصورتها وصورة المغرب"، وإن قتل الكلاب "يعدّ سلوكًا وحشيًا وغير ذى نتيجة بالنسبة للساكنة، بما أن الكلاب تتوالد بكثرة".

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