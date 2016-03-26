أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار المغرب اليوم.. الرباط تستعين بالخبرات الأمريكية فى إزالة الالغام

Google+ Print
أخبار المغرب اليوم.. الرباط تستعين بالخبرات الأمريكية فى إزالة الالغام أخبار المغرب اليوم.. الرباط تستعين بالخبرات الأمريكية فى إزالة الالغام
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول استعانة المملكة المغربية بالخبرات الأمريكية، لإزالة الألغام، حيث شرع فريق من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" فى تدريب جنود مغاربة على طرق تقنيات إزالة الألغام والتخلص من المتفجرات.

ويشارك فى هذا التدريب المقام بمدينة القنيطرة وسط المغرب جنود مغاربة من "مختلف الفصائل العسكرية فى المملكة لتعزيز قدرة الجنود المغاربة على تفكيك الألغام" وفق توضيحات نشرها الموقع الرسمى لمشاة البحرية الأمريكية.

خبار المغرب اليوم..


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تصدى الوفد المغربى المشارك فى اجتماعات مؤتمر وزراء الدفاع لدول تجمع الساحل والصحراء بشرم الشيخ فى أمس والذى ترأسه عبد اللطيف لوديى الوزير المنتدب لدى رئيس المكلف بإدارة الدفاع الوطنى، لمحاولة ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة التشويش على المغرب.

واستغل ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مارتن كوبلير، اجتماعات مؤتمر وزراء الدفاع لدول تجمع الساحل والصحراء، من خلال محاولته طرح الخلاف الحاصل بين المغرب و"بان كى مون" بخصوص الانتهاكات التى ارتكبها فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضًا تصاعد مطالب الرفق بالحيوان، بعد إعدام سلطات مدينة القصر الكبير (شمال المغرب) للكلاب الضالة بالرصاص، حيث انتشر مشهد الإعدام فى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المشهد الذى يتكرر بالمغرب إذ تعمد البلديات إلى التقليل من أعداد الكلاب الضالة عبر قتلها بالرصاص.

وعمّم نشطاء حقوقيون عريضة احتجاجية موجهة إلى رئيس بلدية القصر الكبير، وصل عدد الموّقعين فيها إلى 5 آلاف، تقول إن ما تقوم به سلطات المدينة "يضرّ بصورتها وصورة المغرب"، وإن قتل الكلاب "يعدّ سلوكًا وحشيًا وغير ذى نتيجة بالنسبة للساكنة، بما أن الكلاب تتوالد بكثرة".

موضوعات متعلقة..


>- سفير المغرب بالقاهرة فى ندوة "اليوم السابع": "البوليساريو" انتهت وحكام الجزائر مصرون على معاداتنا..سعد العلمى: "كى مون" تجاوز مسئولياته ومواقفه ستزيد التوتر بالصحراء المغربية.. والوضع يتطلب إرادة قوية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور