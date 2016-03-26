أخبار ليبيا اليوم.."شلقم": الخلافات مع الدول الغربية خلال نظام القذاقى أغلقت

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم، السبت، على تصريحات مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة حول ملفات الخلاف بين ليبيا والغرب، وتناولت أخبار ليبيا اليوم نبأ مصرع ممرضة هندية وطفلها جراء سقوط قذيفة على مقر سكنها قرب مستشفى مدينة الزاوية الليبية.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم تأكيد مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، عبدالرحمن شلقم، أن جميع ملفات الخلاف بين ليبيا والدول الغربية خلال النظام السابق سويت، وأغلقت نهائيًا.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن شلقم اليوم "على الجميع أن يعلم ذلك وألا يفتح ملفات أغلقت"، فى رسالة ضمنية إلى المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى المقبلة.

وأضاف أن ملفى لوكربى وطائرة (يو تى إي) الفرنسية، أغلقت وسويت نهائيًا"، قائلا: "إن الرئيس الأمريكى السابق، جورج بوش الابن، أصدر مرسومًا رئاسيًا يقضى بأن أى مواطن أمريكى يريد أن يرفع قضية فى موضوع لوكربى عليه أن يرفعها على الحكومة الأمريكية وليس ضد ليبيا".

وكان عبدالرحمن شلقم ضمن الفريق الذى عمل على حل أزمة لوكربى الشهيرة وقام بدور رئيسى فى معالجة عدد من الملفات المعقدة، كملفات طائرتى (بانام) الأمريكية و(يو تى إى) الفرنسية، وأسلحة الدمار، وأدى تسوية هذه الملفات إلى إنهاء الحصار الذى فرض بسببها على ليبيا استمر قرابة العشر السنوات، وفك العزلة الدولية عن نظام القذافي، وفى مارس العام 2009 كُلِف شلقم بمنصب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، ومع اندلاع ثورة 17 فبراير أعلن شلقم انشقاقه عن نظام معمر القذافى فى 24 فبراير 2011 وساند الثورة، وظل بمنصبه حتى تقاعده فى 2012.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم مصرع ممرضة هندية وطفلها مساء أمس الجمعة، جراء سقوط قذيفة على مقر سكنها قرب مستشفى مدينة الزاوية الليبية (40 كيلو متر غرب العاصمة طرابلس).

وأكد قائد القوة المشتركة لحماية مدينة الزاوية فوزى البلعزى، فى تصريح مساء اليوم، مقتل ممرضة هندية وطفلها مساء اليوم، بقذيفة سقطت على مقر سكنهم قرب مستشفى الزاوية الليبية? إثر تجدد الاشتباكات بين مسلحين بالمدينة.

وأضاف أنه تم إجلاء الأطقم الطبية الأجنبية من مستشفى الزاوية? ونقل معدات المستشفى إلى مستوصف "ضى الهلال الطبى"? لتقديم الخدمات الطبية، يذكر أن اشتباكات بين مسلحين بمدينة الزاوية خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين.

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