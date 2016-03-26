أخبار سوريا اليوم.. عشرات العائلات تفر من القتال فى تدمر

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا، اليوم على نزوح عشرات العائلات من مدينة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا، هربا من المعارك الدائرة فيها، كما تناولت أخبار سوريا اليوم انخفاض عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا، وإعلان بان كى مون مقتل ما يزيد عن مليون فى النزاع السورى.>نزحت عشرات العائلات من مدينة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا، هربا من المعارك الدائرة بين القوات الحكومية وتنظيم "داعش"، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، وأضاف المرصد- الذى يتخذ من لندن مقرا له أن العائلات الهاربة من مناطق العمليات العسكرية فى تدمر، اتجهت نحو بلدات وقرى بريف دير الزور الشرقى.>بينما قال مصدر موثوق فى دمشق إن متشددى داعش تعرضوا لهجوم من جانب المجموعة الجوية الروسية أثناء محاولتهم جلب أسلحة إلى تدمر من الرقة بسوريا، وأضاف المصدر فى مكالمة هاتفية مع وكالة أنباء (تاس) الروسية أن "الجيش السورى يستعيد السيطرة على الطريق الذى يفصل بين المرتفعات ووسط المدينة التاريخية.. وقد حاول مسلحو داعش جلب معدات عسكرية من الرقة ودير الزور، بيد أن الطائرات الروسية والسورية أحبطت محاولتهم".

وعلى جانب آخر سجل انخفاض ملحوظ فى عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا، فى الأيام الأخيرة، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، وذكرت الصحيفة، فى تقرير، السبت 26 مارس، أن الشرطة الألمانية سجلت انخفاضا، معدله اليومى 135 شخصا، فى الفترة الممتدة بين 18 و 23 الشهر الجارى.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أن ما لا يقل عن 255 ألف شخص قتلوا فى النزاع السورى، لكن بعض المصادر تدل على أن حصيلة الضحايا قد يتجاوز 500 ألف قتيل.

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