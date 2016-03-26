رئيس "الصرف الصحى" بالإسكندرية يبحث تطبيق سياسات الجودة فى تشغيل المحطات

اجتمع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ورؤساء ومديرى عموم التشغيل والصيانة والإدارة العامة للجودة الشاملة وقطاع التأمين والمعالجة، وذلك لبحث تطبيق سياسات الجودة فى التشغيل والصيانة لمحطات الرفع والمعالجة والوقوف على أرض الواقع والحث على زيادة معدلات الأداء.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الشركة تقدمت بمقايسات لاستكمال خطة الصرف طويلة الأمد لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بقيمة إجمالية وصلت إلى 250 مليون، وذلك للإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث يتم حاليا التنسيق لتوفير المعدات المطلوبة لأعمال إحلال وتجديد الطلمبات ببعض محطات رفع المياه، والتى يصل عددها على مستوى المحافظة إلى 143 محطة رفع و17 محطة معالجة.

- "الصرف الصحى بالإسكندرية": رفع كفاءة الشبكة بتكلفة 250 مليون جنيه