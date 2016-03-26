أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس "الصرف الصحى" بالإسكندرية يبحث تطبيق سياسات الجودة فى تشغيل المحطات

Google+ Print
رئيس "الصرف الصحى" بالإسكندرية يبحث تطبيق سياسات الجودة فى تشغيل المحطات رئيس "الصرف الصحى" بالإسكندرية يبحث تطبيق سياسات الجودة فى تشغيل المحطات
اجتمع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ورؤساء ومديرى عموم التشغيل والصيانة والإدارة العامة للجودة الشاملة وقطاع التأمين والمعالجة، وذلك لبحث تطبيق سياسات الجودة فى التشغيل والصيانة لمحطات الرفع والمعالجة والوقوف على أرض الواقع والحث على زيادة معدلات الأداء.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الشركة تقدمت بمقايسات لاستكمال خطة الصرف طويلة الأمد لرفع كفاءة الصرف الصحى بقيمة إجمالية وصلت إلى 250 مليون، وذلك للإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث يتم حاليا التنسيق لتوفير المعدات المطلوبة لأعمال إحلال وتجديد الطلمبات ببعض محطات رفع المياه، والتى يصل عددها على مستوى المحافظة إلى 143 محطة رفع و17 محطة معالجة.

- "الصرف الصحى بالإسكندرية": رفع كفاءة الشبكة بتكلفة 250 مليون جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل