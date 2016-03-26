بالصور.. رئيس مدينة دهب يتفقد حملة تلوين 48 لوحة فنية جدارية

قام اللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب فى محافظة جنوب سيناء، بالمرور على حملة "تلوين دهب" والذى أطلقها منذ العام الماضى بتلوين لوحات فنية جدارية تضيف بهجة للزائرين بعدد (24) لوحة فنية، والتى قام المحافظ بافتتاحها العام الماضى.

وقال علوان: جارى العمل بمشاركة جميع طلبة المدارس لمختلف المراحل الدراسية فى تلوين عدد (48) لوحة فنية جدارية على جدار محطة الصرف الصحى وأرض التنمية، لتصبح مدينة دهب دائما أولى مدن الجمهورية بإضافة لوحات فنية جدارية بمشاركة جميع الفنانين المقيمين بالمدينة الساحرة من البدو والأجانب، لتكون المدينة بالفعل وعلى أرض الواقع وبلا منافس هى مدينة السحر والجمال.

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