أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. رئيس مدينة دهب يتفقد حملة تلوين 48 لوحة فنية جدارية

Google+ Print
بالصور.. رئيس مدينة دهب يتفقد حملة تلوين 48 لوحة فنية جدارية بالصور.. رئيس مدينة دهب يتفقد حملة تلوين 48 لوحة فنية جدارية
قام اللواء عماد علوان رئيس مدينة دهب فى محافظة جنوب سيناء، بالمرور على حملة "تلوين دهب" والذى أطلقها منذ العام الماضى بتلوين لوحات فنية جدارية تضيف بهجة للزائرين بعدد (24) لوحة فنية، والتى قام المحافظ بافتتاحها العام الماضى.

وقال علوان: جارى العمل بمشاركة جميع طلبة المدارس لمختلف المراحل الدراسية فى تلوين عدد (48) لوحة فنية جدارية على جدار محطة الصرف الصحى وأرض التنمية، لتصبح مدينة دهب دائما أولى مدن الجمهورية بإضافة لوحات فنية جدارية بمشاركة جميع الفنانين المقيمين بالمدينة الساحرة من البدو والأجانب، لتكون المدينة بالفعل وعلى أرض الواقع وبلا منافس هى مدينة السحر والجمال.

حملة تلوين دهب (1)

حملة تلوين دهب (2)

حملة تلوين دهب (3)

موضوعات متعلقة :
>- بالصور والفيديو.. افتتاح نافورة ميدان حى السلام بمدينة طور سيناء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365