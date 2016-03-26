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دراسة: الأوميجا 6 تخفض خطر الإصابة بالسكر النوع الثانى بنسبة 46%

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دراسة: الأوميجا 6 تخفض خطر الإصابة بالسكر النوع الثانى بنسبة 46% دراسة: الأوميجا 6 تخفض خطر الإصابة بالسكر النوع الثانى بنسبة 46%
أظهرت دراسة أشرف عليها باحثون من جامعة شرق فنلندا، أن ارتفاع تركيز أحماض الأوميجا 6 غير المشبعة دهنيا فى الدم، يخفض خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

وقال الباحثون فى الدراسة التى نشرت نتائجها مؤخراً المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، إن تناول كميات كبيرة من أحماض أوميجا 6 غير المشبعة دهنيا قد يقلل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وذلك لقدرتها على تقليل الالتهاب.

وأوضح الباحثون أن أحماض أوميجا 6 غنية بحمض اللينوليك، الذى يعمل على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى من النوع الثانى.

ولتأكيد نتائج الدراسة حلل الباحثون تركيز الأحماض الدهنية فى الدم لحوالى 2189 رجلا تتراوح أعمارهم بين 42 و60 عاماً، وأثناء المتابعة التى استمرت أكثر من 19 عاما، شخصوا إصابة 417 رجلا بمرض السكر من النوع الثانى.

ووجدت الدراسة خلال المتابعة أن ارتفاع تركيز أحماض الأوميجا 6 غير المشبعة فى الدم ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة 46%.

ونصح الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها أيضا الموقع الأمريكى “Medical News Today” مؤخرا بتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 و 6 و9 والتى توجد فى الأسماك الدهنية كالسلمون، والتونة، والماكريل، والبيض,زيت عباد الشمس والذرة وبذور العنب ، والمكسرات وخاصة عين الجمل، والدجاج.


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