التحالف الدولى يدك معاقل داعش فى العراق وسوريا بـ 26 غارة جوية

قال الجيش الأمريكى اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 22 غارة جوية على تنظيم داعش، فى العراق أمس الجمعة وأربع غارات فى سوريا.

وأضاف الجيش الأمريكى فى بيانه أن ست من الغارات فى العراق نفذت قرب القيارة واستهدفت أربع وحدات تكتيكية داعش، وثلاثة مواقع لإطلاق قذائف المورتر.

وفى سوريا استهدفت طائرات التحالف الدولى معاقل التنظيم بثلاث غارات فى مناطق قرب مارع وقصفت وحدتين تكتيكيتين للتنظيم.

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