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مسئول روسى: 10 ألاف مسلح ينتمون لـ«داعش» في أفغانستان

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مسئول روسى: 10 ألاف مسلح ينتمون لـ«داعش» في أفغانستان مسئول روسى: 10 ألاف مسلح ينتمون لـ«داعش» في أفغانستان

أرشيفية

قدّر مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابلوف، اليوم السبت عدد المسلحين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان بنحو 10 آلاف فرد.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية – في نشرتها باللغة الانجليزية – عن كابلوف قوله إن التنظيم الإرهابي يوسع أنشطته العسكرية في أفغانستان منذ صيف 2014 .. مشيرا إلى أن عدد المنتمين له قابل للزيادة نظرا للدعاية والتمويل الجيدين وهو ما يجذب شباب الأفغان إلى صفوفه.

ويقّدر مسئولو قوات التحالف في أفغانستان عدد الموالين لداعش بما يتراوح ما بين 1000 و 3000 مقاتل في شرق أفغانستان حيث يحاولون إقامة قاعدة عمليات إقليمية في المنطقة الجبلية ذات الطبيعة الوعرة في إقليم نانكارهار.

وأطلقت قوات الأمن الأفغانية عملية عسكرية كبيرة ضد التنظيم الإرهابي في إقليم نانكارهار الشهر الماضي وقضت على المسلحين الموجودين فى غالبية المناطق.

أ ش أ

 

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