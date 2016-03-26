بلجيكا تستبعد أن تكون هناك دوافع إرهابية وراء مقتل حارس المحطة النووية

استبعدت السلطات البلجيكية أن تكون هناك دوافع إرهابية وراء مقتل حارس المحطة النووية في مدينة “شارلوروا” .

وقال مصدر في الشرطة البلجيكية، حسبما نقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم السبت، إن حارس محطة “تيانج” لقي مصرعه في مدينة “شارلوروا”، عندما كان يتنزه مع كلبه، وتم سرقة بطاقته الإلكترونية المخصصة للدخول إلى المحطة الكهروذرية التي يعمل بها.

من جانبه، قال مصدر في نيابة مدينة “شارلوروا ” إن احتمال وجود دوافع إرهابية وراء هذه الجريمة غير وارد، مشيرًا إلى أن النيابة الاتحادية البلجيكية لم توضح أي تعليقا حول جريمة القتل.

يشار إلى أن مصادر أمنية كانت أفادت منذ يومين بأن الشقيقين إبراهيم وخالد البكراوي، اللذين نفذا التفجيرين الانتحاريين في مترو بروكسل ومطارها خططا لاستهداف المنشآت النووية ببلجيكا، لكنهما غيرا الخطة المرسومة إثر اعتقال مخطط هجمات باريس صلاح عبد السلام.

أ ش أ