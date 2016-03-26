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أفضل 3 تمرينات لتخسيس البطن وحرق الدهون.. تعرف عليها ومارسها

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أفضل 3 تمرينات لتخسيس البطن وحرق الدهون.. تعرف عليها ومارسها أفضل 3 تمرينات لتخسيس البطن وحرق الدهون.. تعرف عليها ومارسها
تخسيس البطن أبرز ما يرغب فيه البدناء وغيرهم لأن البطن المتمددة تؤثر على الشكل الجمالى وتحرم الجسم من لقب ممشوق.

وفى السياق ذاته كشف الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس" فى تقرير نشره مؤخرًا عن أفضل 3 تمرينات رياضية تساعد فى تخسيس البطن وحرق الزائدة بالجسم وهى:

1- سباق الدراجات:


>سباق الدراجات يحقق أفضل النتائج فى التخسيس، بل أن استعمال البدالة أثناء القيادة لمدة دقيقة يساعد فى إنقاص الوزن وحرق الدهون وتخسيس البطن.

2- تمرين الرشاقة (بربيز):


>من أكثر التمرينات فاعلية، وممارسة من تمرينات بربيز لمدة 10 دقائق يساعد على حرق 14 سعرا حراريا، ومن ثم حرق الدهون وتحسين عملية التمثيل الغذائى.

وتمرين بيربيز يتم من خلال 4 خطوات، هى الوقوف ثم الجلوس فى وضع القرفصاء بوضع اليدين على الأرض، ثم مد الساقين والعودة مرة أخرى إلى وضع القرفصاء قبل العودة للوضع الطبيعى والوقوف مجددًا.

3- تمرين نط الحبل:


>القفز على الحبل ممتعة وسهلة، وتساعد الدقيقة الواحدة منه فى حرق نحو 13 سعرا حراريا، ومن ثم تخسيس المناطق التى تتراكم فيها كثير من الدهون خاصة البطن.

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>بالصور.. 3 تمارين رياضية تساعدك فى تخسيس البطن

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