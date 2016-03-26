بالصور..من هى نجاة بلقاسم.. مهاجرة عربية تكتب تاريخا سياسيا جديدا للمرأة فى فرنسا

مولدها

استطاعت أن تكتب اسمها بحروف من ذهب، وأن تتبوأ أعلى المناصب فى فرنسا رغم أصولها العربية، هى "نجاة بلقاسم" أو "نجاة فالو بلقاسم" وزيرة التعليم الفرنسية المغربية الأصل، والتى أصبحت حديث وسائل الإعلام الفرنسية لفترات طويلة نظرا لكفاءتها وجهودها الكبيرة لنشر المساواة بين جميع أفراد المجتمع.>ولدت نجاة بلقاسم فى الرابع من أكتوبر عام 1977 بقرية "بنى شيكر" شرق المملكة المغربية، وكانت الطفلة الثانية لعائلة مكونة من 7 أطفال، هاجرت فى عام 1982 إلى فرنسا وعمرها لا يتجاوز 4 سنوات رفقة والدتها وشقيقتها الكبرى، ليلتحقوا برب الأسرة الذى كان مهاجرا ويعمل فى فرنسا.

وترعرعت نجاة بلقاسم فى منطقة "أبفيل" ثم فى مدينة "أميان"، ودرست الابتدائية قبل دخولها كلية "سيزار فرانك" بالمناطق الشمالية من المدينة، وحصلت على الجنسية الفرنسية وهى فى الـ 18 من عمرها.



>مؤهلاتها

زواجها

حياتها المهنية والمناصب التى شغلتها

>وفى عام 1995، حصلت نجاة بلقاسم، على شهادة البكالوريوس فى علم الاجتماع الاقتصادى، وفى عام 2000، تخرجت من معهد الدراسات السياسية فى باريس، وبعد حصولها على شهادة فى القانون فى جامعة بيكاردى فى اميان.>تزوجت نجاة بلقاسم، بوريس عدل نور فى 27 أغسطس 2005، وانجبت منه توأم، وكان بوريس المدير العام للخدمات المجلس العام لشركة "ساون إى لوراى".>بدأت نجاة بلقاسم، حياتها المهنية كمحامية فى مكتب محاماة فى باريس لمدة ثلاث سنوات، وعملت كمستشارة لسيجولين رويال خلال حملتها فى الانتخابات العامة الفرنسية عام 2007، وأيضاً فى مارس 2009 عن الانتخابات التمهيدية الاشتراكية للرئاسة فى عام 2011.

وفى 16 نوفمبر 2011، كانت المتحدثة باسم فرانسوا هولاند، مرشح الحزب الاشتراكى للانتخابات الرئاسية 2012.

من 2004 حتى 2008 كانت مستشارة إقليمية لمنطقة "الرون ألب" عن السياسة الثقافية، وبين 2008 حتى 2013، كانت نائب عمدة مدينة ليون، كما كانت حتى ديسمبر 2011 عضوا فى مجلس الجالية المغربية بالخارج.

وشغلت نجاة بلقاسم، منصب وزيرة لحقوق المرأة والناطقة الرسمية باسم حكومة جان مارك إيرولت تحت رئاسة فرانسوا هولاند منذ 16 مايو 2012 إلى 2 أبريل 2014، عندما تم تعيينها وزيرة لحقوق المرأة والشباب والرياضة فى حكومة مانوال فالس، لتصبح أصغر الوزراء سنا.

وفى 26 أغسطس 2014، تم تعيينها وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالى والبحث فى حكومة فالس الثانية، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب فى تاريخ فرنسا.

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