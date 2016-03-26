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بالصور.. تشييع جثمان الشهيد القصراوى فى مدينة الخليل

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بالصور.. تشييع جثمان الشهيد القصراوى فى مدينة الخليل بالصور.. تشييع جثمان الشهيد القصراوى فى مدينة الخليل

شيعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة الخليل بفلسطين السبت، جثمان رمزى عزيز القصراوى التميمى (21 عاما) بعد استشهاده برصاص قوات الاحتلال صباح أمس الأول، بزعم طعنه جنديا إسرائيليا فى تل الرميدة وسط مدينة الخليل، بينما لازالت قوات الاحتلال تحتجز جثمان عبد الفتاح يسرى الشريف (21 عاما) والذى استشهد كذلك فى الواقعة نفسها.

وانطلق موكب الجنازة من المستشفى الأهلى فى مدينة الخليل، وصولا إلى منزل الشهيد القصراوى، وبعد إلقاء ذويه نظرة الوداع عليه أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان فى مسجد المرابطون فى جبل أبو رمان قبل أن يوارى الجثمان الثرى بمقبرة الشهداء فى منطقة وادى الهرية، بمشاركة رسمية وشعبية.

ورفع المشاركون فى موكب التشييع، الذى طاف عدة أحياء فى مدينة الخليل، الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء والشيوخ، ودعوا دول العالم للتدخل والوقوف مع الشعب الفلسطينى الذى يتعرض للعدوان الإسرائيلى المتواصل.

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