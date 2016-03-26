للتخلص من الشعر الخفيف وملىء فراغات فروه الرأس وعلاج الصلع إليكم هذة الخطوات

معظم الأشخاص يعانون من تساقط شعر فروه الرأس تدريجيا حتى يخف نهائيا وتصبح لديهم مشكلة كبيرة يعانون منها لعدم نمو الشعر مرة أخرى فيضطرون ويلجئون إلى أطباء الجلدية لكي ينمو شعرهم مرة ثانية فيقوموا باستخدام البخاخات وبعض الكريمات والأدوية الكيميائية لينمو شعرهم من جديد ولكن كل هذه الأشياء تأثر على صحتهم بالسلب ولكن الخبراء الطب البديل وجدوا وصفات بديلة طبيعية مائة بالمائة للأدوية الكيميائية المضرة لتساعد في نمو الشعر بسهوله وبدون أي أضرار سلبية على صحة الأشخاص الذين يتناولونها منها

:1-طريقة استخدام الثوم :

نقوم بإحضار 30 فص ثوم ونقشره ونقوم بصحنه ونضعه داخل برطمان ونضيف إليه زيت الزيتون ونترك هذا الخليط داخل البرطمان بعد إحكامه جيدا لمدة أسبوعين داخل الثلاجة وبعد ذلك نضعه على فروه الرأس ونقوم بتدليك فروة الراس بشكل جيد ويجب الاستمرار في استخدام هذه الوصفة لمدة شهر كل يومين حتى ينبت الشعر من جديد لان الثوم يحتوى على مضادات للبكتريا ومضادات حيوية تفيد فروة الراس كثيرا

2- طريقة استخدام الحلبة :

نحضر كوب من مطحون الحلبة + القليل من زيت جوز الهند الطبيعي ونقوم بوضعهما في برطمان على بعضهما البعض ونغلق البرطمان جيدا ونقوم باستخدامه بعد ثلاث أيام ونضعه على فروه الشعرونقوم بتدليك فروة الراس جيدا ونترك مالا يقل عن ساعه مرتين أسبوعيا ويجب الاستمرار على هذه الوصفة لنحصل على النتائج التي تحلل لنا هدفنا وتجعل شعرنا طويلا وناعما كما نريد ونقضي نهائيا على الصلع والشعر الخفيف

شبكةعيونالإخبارية

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