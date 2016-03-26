وزير الزراعة: 8 ملايين طن إنتاج متوقع للقمح.. و"الخير قادم على يد السيسى"

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم الإعلان عن ضوابط توريد القمح للموسم الجديد، بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة، بعد عرض بيان الحكومة أمام البرلمان المقرر غداً، مشدداً على أن هذه الضوابط تحقق استفادة الفلاح من توريد القمح لصالح الدولة بدلاً من التجار .

وأضاف "فايد"، فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة مطروح، لافتتاح موسم حصاد القمح والشعير لأول مرة، بحضور اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أن الدولة تعانى من فجوة فى إنتاج المحاصيل الغذائية، وهو ما يتطلب تنفيذ خطط عاجلة لتقليل هذه الفجوة من خلال زيادة الإنتاجية الرأسية المحاصيل، خاصة القمح .

وأوضح وزير الزراعة، أن إجمالى المساحات المزرعة بالقمح الموسم الحالى بلغت 3.4ملايين فدان، تنتج متوسطا عاما 8 ملايين فدان، مشدداً على أن الخير سيأتى على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حدث من زيادة المساحات المزرعة شعير وقمح فى مطروح بشرة خير لمصر بإذن الله.

وأشار "فايد" إلى أن تكليفات الرئيس لوزارة الزراعة هى متابعة أوضاع البسطاء من الفلاحين، من خلال جولات ميدانية للوقوف على مشاكلهم، ووضع حلول لها تضمن لهم حياة كريمة وتحقق لهم العائد من زراعة المحاصيل الحقلية، مشددا على أن دور وزارة الزراعة توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وتفعيل منظومة الإرشاد الزراعى لضمان الإدارة الجيدة لتسويق المحاصيل.

وتعهد وزير الزراعة بتوفير المعدات والآلات اللازمة لحصاد الشعير والقمح فى منطقة مطروح، خاصة بعد حدوث طفرة فى إنتاج المحصولين لأول مرة فى تاريخ المحافظة، حيث تجاوزت المساحات المنزرعة من الشعير والقمح 500 ألف فدان، مؤكداً أن الوزارة انتهت من وضع خطة لتوفير التقاوى للمزارعين بعد أن أثبتت الدراسات زيادات مفاجئة فى الهطول المطرى، والتى بلغت العام الحالى 500 مللى لأول مرة بدلا من 140مللى قبل سنوات.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه تم وضع برنامج تنفيذى للحفاظ على السلالات الوطنية من الأغنام المميزة فى مطروح، ضمن برنامج للرعاية البيطرية والصحية لتنمية قطعان الأغنام والماعز بالمنطقة، لزيادة الإنتاجية من الثروة الحيوانية بالتنسيق مع محافظة مطروح والوزارات المعنية، موضحاً أنه سيتم إعداد مقترحات لعرضها على وزارة الموارد المائية والرى للاستفادة من مياه الأمطار بالمحافظة من خلال تنفيذ مشروعات الحصاد الأمطار وتغذية الخزان الجوفى.

وأضاف الوزير، أنه يجرى حالياً التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى، بحفر 50 بئراً جديدة فى مطروح لتلبية الاحتياجات المائية لمختلف الأنشطة بالمناطق المختلفة بالمحافظة، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المشترك وليس التناحر والاختلاف.

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