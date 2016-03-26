نيابة الجيزة تطلب تحقيقات نيابتى القاهرة الجديدة وشبرا حول قتلة "ريجينى"

أمر المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بطلب تحقيقات نيابتى القاهرة الجديدة وأول شبرا الخيمة، حول مقتل تشكيل عصابى لخطف الأجانب بعد مواجهة مع قوات الأمن بمنطقة القاهرة الجديدة، ويشتبه بتورطهم فى قتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى الذى عثر علية مقتولا منذ 90 يوما بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وذلك لضمها لتحقيقات مقتله.

كما طلب المستشار أحمد ناجى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، ضم أقوال شقيقة وزوجة أحد المتهمين القتلى بالتشكيل حول العثور على متعلقات ريجينى بمنزلها، واللتان أفادتا بأن المتهم تركها لديهما قبل مقتله بيومين، لاستكمال التحقيقات فى مقتل جوليو فور ورود التحقيقات من النيابتين.

حل لغز مقتل ريجينى فى يد "رشا".. التحقيقات تتواصل فى القضية بعد تصفية التشكيل العصابى.. النيابة تعرض متعلقات الشاب الإيطالى على السفارة.. وشقيقة المتهم: أخويا ادانى شنطة وماكنتش أعرف إنها تخص القتيل

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