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رئيس الوزراء يوجه أعضاء حكومته بمنح تأشيرات حقيقية لطلبات النواب

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رئيس الوزراء يوجه أعضاء حكومته بمنح تأشيرات حقيقية لطلبات النواب رئيس الوزراء يوجه أعضاء حكومته بمنح تأشيرات حقيقية لطلبات النواب
كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شدد على أعضاء حكومته من الوزراء باستقبال النواب والتعاون مع معهم والاستماع لمطالبهم، مشددًا أيضا على ضرورة التأشيرات الفعلية من جانب الوزراء لأعضاء البرلمان المتعلقة بمطالبهم أما التأشير بالإيجاب على الطلب أو التأشير على رفض الطلب.

وأوضحت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرات الوهمية، وأن توقيع الوزراء وتأشيراتهم ستكون واضحة إما بالإيجاب أو السلب على طلب النواب، ووجه أيضا بالتعاون مع النواب للعمل لصالح المواطن المصرى وتلبية كافة احتياجاته وتوفير الخدمات اللازمة له.

واستقبل رئيس الوزراء على مدار الأسابيع الماضية أعضاء مجلس النواب عن كافة المحافظات واستمع لمطالبهم ومطالب أهالى دوائرهم، حيث استقبل ما يقرب من ٥٦٨ عضو من أعضاء مجلس النواب.


>- الحكومة تمثل أمام البرلمان غدا.. ورئيس المجلس سيطرح تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيانها.. والأمانة العامة تتولى توزيعه مطبوعا على النواب.. وهيئة المكتب تجتمع اليوم لحسم استعداداتها لعرضه.. ومطالب ببث الجلسة
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مصر 365

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