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"التنمية السياحية": 5 فرص استثمارية بالساحل الشمالى والبحر الأحمر فى أبريل

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"التنمية السياحية": 5 فرص استثمارية بالساحل الشمالى والبحر الأحمر فى أبريل "التنمية السياحية": 5 فرص استثمارية بالساحل الشمالى والبحر الأحمر فى أبريل
أعلن سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، عن طرح 5 فرص استثمارية مميزة، بالساحل الشمالى الغربى، والبحر الأحمر، منتصف أبريل المقبل، لإقامة مشروعات سياحية، مشيرا إلى أن الهيئة تخضع تحت ولايتها ما يزيد عن 82 قطعة أرض.

وقال الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة بصدد الانتهاء من مراجعة كراسات الشروط الخاصة بطرح الفرص الاستثمارية السياحية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن كراسات الشروط لجميع المشروعات السياحية موحدة، فيما عدا الملحق المرفق بها ويتضمن توصيف الموقع ونمطه.

وأشار "سعد" إلى احتمالية زيادة عدد طرح الفرص الاستثمارية وفقا لرؤية "الهيئة العامة للاستثمار"، وقياس مدى إقبال المستثمرين سواء المصريين أو الجانب على إنشاء مشروعات سياحية جديدة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية الخاصة بالقطاع السياحى ووضعها على الخريطة الاستثمارية لمصر التابعة للهيئة العامة للاستثمار برئاسة علاء عمر.

كانت هيئة التنمية السياحة، أعلنت عن طرح 30 قطعة أرض بمساحة قدرها 35 مليون متر مربع، بالاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار، وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إلى أن المساحات المطروحة، ناتجة عن " مواقع خلفية لمشروعات سياحية مقامة فعليا- زوائد تنظيم – أراضى ناتجة عن نقل أبراج كهرباء – أراضى توفيق أوضاع"، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، انتهت من تسعيرها فى منتصف فبراير الماضى، بموجب تعديلات قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015.


>هيئة التنمية السياحية تطرح 35 مليون متر بتكلفة استثمارية 10 مليار جنيه
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