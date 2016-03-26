مصر تدين تفجير ملعب قرب بغداد.. وتؤكد: ندعم العراق فى مواجهة الإرهاب

أدان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، التفجير الانتحارى الذى استهدف أمس الجمعة، أحد ملاعب كرة القدم بالقرب من العاصمة العراقية بغداد، والذى أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن الحادث، وراح ضحيته أكثر من 40 قتيلاً، وأكثر من 100 جريح.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن مصر تدين جميع أشكال العمليات الإرهابية التى تستهدف وحدة العراق وسلامته، مشيرًا إلى الموقف المصرى الداعم للعراق حكومةً وشعباً فى مواجهة الإرهاب الغاشم الذى يستهدف سلامة وأمن الشعب العراقى.

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