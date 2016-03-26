بالصور.. وزير الزراعة: استصلاح 350 ألف فدان وحفر 450 بئرا فى مطروح

اختتم الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جولته بمحافظة مطروح، بتفقد أعمال تنمية الوديان بمنطقة الخروبة جنوبى مرسى مطروح، باعتبارها واحدة من النماذج المشرفة لجهود مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة.

وأكد "فايد"، فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمطروح، أنه تم تنمية الوادى بطول 2 كم، وتسوية واستزراع مساحة 32 فداناً داخل بطن الوادى، لافتاً إلى أن تلك المنطقة كانت مهملة بدون استفادة من مياه السيول التى كانت تهدر من الوادى، ومن المقرر زراعتها بالزيتون والتين، لافتاً إلى أنه تم استصلاح إجمالى مساحة 350 فداناً تعتبر إضافة جديدة لأهالى مطروح، ما يساعدهم على الاستقرار والإنتاج.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم تنفيذ العديد من التطبيقات الزراعية والبحثية والهيدرولوجية لوادى الخروبة لاتخاذه نموذجاً لاستصلاح الوديان الأخرى، لافتاً إلى أنه تم استصلاح المنطقة فى عامين فقط، فضلاً عن إنشاء 40 سداً أسمنتياً يسمح بتخزين حوالى 25 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بقاع التربة.

وأضاف "فايد"، أنه تم خلال العام الأول استصلاح الكيلو الأول بمساحة 15 فداناً وزراعة البطيخ البعلى باعتباره أحد المحاصيل المربحة على المدى القصير، فضلاً عن 17 فداناً تم استصلاحها فى العام الثانى وزراعتها بشتلات تين سلطانى وأنواع مختلفة من الزيتون، مشيراً إلى أنه تم بناء خزان لتجميع الأمطار بسعة 200 متر مكعب وتركيب شبكة رى تنقيط فى الحوشة الأولى للاستفادة منها كرى تكميلى لأشجار التين والزيتون.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الحصول على 3 مشروعات بمنح إيطالية ينفذها مركز بحوث الصحراء خلال العام الجارى، بتنمية 11 كم داخل بطون الوديان عن طريق إنشاء السدود الأسمنتية والحجرية لتنظيم سريان ونشر مياه السيول داخل الوادى، لافتاً إلى أنه تم استصلاح إجمالى مساحة 350 فداناً تعتبر إضافة جديدة لأهالى مطروح، ما يساعدهم على الاستقرار والإنتاج.

وأوضح "فايد" أنه تم إنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار بعدد 450 بئراً وخزاناً لتخزين الأمطار للاستخدام المنزلى والشرب وسقاية الحيوانات والرى التكميلى، مشيراً إلى أن محافظة مطروح ساهمت بإنشاء 300 خزان أيضاً لحصاد مياه الأمطار لهذا الموسم، ونفذها مركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامة بمطروح بسعة تخزين حوالى 112 ألفاً و500 م 3.

وأشار "فايد" إلى أنه تم استنباط أصناف حديثة تتأقلم مع ظروف الزراعة على الأمطار، يتم مد المحافظة بها، من القمح والشعير، فضلاً عن العمل على تحسين الممارسات الزراعية للتين والزيتون وإدخال زراعات حديثة للتشجيرات الرعوية والعلفية.

وأكد "فايد" أهمية دور وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء فى تنمية المراعى الطبيعية والثروة الحيوانية وتنمية المرأة، ومشروعات العون الغذائى فى سيدى برانى، والتى تعد من المناطق الأكثر فقراً.

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