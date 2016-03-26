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تعرف على كيفية إنقاص الوزن بالبيض !! طريقة رائعة و النتيجة تظهر في 5 أيام فقط

  • الصحة
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تعرف على كيفية إنقاص الوزن بالبيض !! طريقة رائعة و النتيجة تظهر في 5 أيام فقط تعرف على كيفية إنقاص الوزن بالبيض !! طريقة رائعة و النتيجة تظهر في 5 أيام فقط

السمنة مفرطة تضر بالصحة الإنسان و تسبب له أمراض عدة منها السكر و الكولسترول بإضافة إلى القلب لذا يجب قدر المستطاع .إتباع حمية غذائية صحيحة تساعد على التخلص من السمنة و الحصول على جسم رشيق في هذا المقال سوف نتناول صحي في ضمه البيض أي بإدخال البيض إلى الوجبات الغذائية.

ينصح بأكل البيض في وجبة الإفطار بإضافة إلى فاكهة و إضافة بعض الخضروات ذات سعرات حرارية قليلة و لكن تجنب الخبز. أما في وجبة الغذاء بإضافة إلى بيضة واحدة يوجد الخضر و نستطيع إعداد سلطة الخضار و البيض و في الأجير وجبة العشاء التي يفضل أن تكون قبل النوم ب ثلاثة ساعات و تناول بيضة واحدة فقط.

النتيجة سوف تظهر جلال خمسة أيام و يجب التجنب في هذا النظام الغذائي أكل العجائن و السكريات و ابتعاد عن الملح, و الأكلات الجاهزة و المطاعم.هذا النظام الغذائي يخلصك من ثلاثة كغم أسبوعيا, البض المادة الغذائية التي تحتوي على بروتينات تساعد في رجيم الذي قد يجده البعض صعب أو القدرة على مواصلة الرجيم لمدة أطول يشعره بالفشل و قد لجا البعض إلى رجيم و يخسر التكليف و أموال باهظة والبعض يتبع حمية غذائية قاسية و مضرة بالصحة ,و أهم شيء ينصح جلال إتباع الحمية الغذائية التمارين الرياضية اليومية لمدة نصف ساعة يوميا .

 

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