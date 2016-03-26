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تأجيل محاكمة طبيبين متهمين بالإهمال والتسبب فى وفاة مريض بالقلب لـ28 مايو

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تأجيل محاكمة طبيبين متهمين بالإهمال والتسبب فى وفاة مريض بالقلب لـ28 مايو تأجيل محاكمة طبيبين متهمين بالإهمال والتسبب فى وفاة مريض بالقلب لـ28 مايو
قررت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم، السبت، تأجيل محاكمة كل من "جمال.س" و"عادل.م" طبيبين، المتهمان بالإهمال، الذى تسبب فى وفاة مواطن داخل مستشفى خاص بأكتوبر، وذلك فى القضية المقيدة برقم 8140 سنة 2015 جنح أول أكتوبر لجلسة 28 مايو للتقرير.

كان المجنى عليه "م.ع" 65 سنة دخل المستشفى الخاص لإجراء جراحة عاجلة فى القلب وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لذلك، إلا أن الأطباء أغفلوا أن المريض يعانى من مرض السكر، وأجروا العملية بناء على ذلك ما تسبب فى حدوث مضاعفات له تسببت فى وفاته، ما دفع أسرته لتحرير بلاغ اتهمت فيه الأطباء والمستشفى بالإهمال الذى تسبب فى وفاة ذويهم.


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