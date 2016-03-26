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حبس 5 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بقتل آخر بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

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حبس 5 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بقتل آخر بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج حبس 5 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بقتل آخر بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج
أمر عمرو مرتضى وكيل نيابة قسم أول سوهاج، وسكرتارية هانى عبد النور، بحبس المتهمين "محمد.م" و"أحمد.م" و"محمود.ن" و"ناصر.ت" و"قطب.ع"، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقتل المجنى عليه "محمود.م.ع" بسبب خلافات الجيرة.

تلقى رئيس مباحث قسم أول سوهاج، بلاغا بمقتل المجنى عليه بسبب مشاجرة بين الطرفين بمنطقة الشيخ عطى بشارع النقراشى، وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خلافات الجيرة، حيث قاموا بالتشاجر مع المجنى عليه وأطلقوا عليه الأعيرة النارية فسقط قتيلا فى الحال.

تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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