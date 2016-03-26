رئيس إذاعة «نغم إف إم»: ندرس بث جزء ثان من «رأفت الهجان»..وأرفض الأغاني المسفة

سمير: مشروع الهيكلة يساعد المحطة على الاستثمار والمنافسة

سمير: الإعلام المصري أصاب الجمهور بخيبة أمل

حوار- إنجي لطفي

إحساسه بالمسئولية تجاه الجمهور المستمعين جعله يفكر في تحويل مسلسل “رأفت الهجان” إلى مسامع إذاعية ذات الدقائق المعدودة، كما أكد على رفضه لإذاعة المحطة للأغاني المسفة والتي تفسد الذوق العام، إنه الإعلامي أحمد سمير رئيس اذاعة نغم أف إم في حوار خاص لوكالة ONA، وإلى نص الحوار:

حدثني عن فكرة تحويل المسلسل التلفزيوني “رأفت الهجان” إلى مسلسل إذاعي؟

إحساساً من المحطة بالمسئولية جاءتني فكرة تحويل “رأفت الهجان” إلى مسلسل إذاعي مقسم إلى مسامع ذات دقائق معدودة، وقام بتنفيذها زملائي بالمحطة ، خاصة وأن الأجيال الجديدة لم يتوافر لها الحظ في مشاهدة تلك الأعمال ذات الحس الوطني.

وما سبب اختيارك لهذا المسلسل بالتحديد؟

هناك من يحاولون تشويه صورة الوطن ، فكان من الضروري عودة القيمة الدرامية الوطنية وتنشيط الحس الوطني في نفوس الناس، والعمل على تعريف الأجيال الجديدة بالأعمال الوطنية القوية مثل رافت الهجان في شكل ” كبسولات” سريعة حيث قمنا بتقسيم الحلقة إلى مسامع ذات دقائق معدودة لاعتمادنا على الإيقاع السريع الذي يتناسب مع ظروف العصر وطبيعة الأجيال الجديدة.

وماذا كانت ردود الفعل حول إذاعة المسلسل؟

الحمد الله، تلقينا رسائل من المستمعين بإعادة إذاعة الجزء الأول من المسلسل مرة أخرى، ورسائل لمستمعين أخرين تطالب بإذاعة الجزء الثاني.

إذن هل ستذيع المحطة الجزء الثاني من “رأفت الهجان” ؟

ندرس حالياً إذاعة الجزء الثاني من المسلسل على المحطة قريباً.

هل هناك صعوبات واجهتك لتحويل ” رأفت الهجان” إلى مسلسل إذاعي؟

بالتأكيد واجهتنا صعوبات تتمثل في الحصول على (الماتريل الأصلي) للمسلسل، حيث قيل لنا من بعض القائمين على العمل في ماسبيرو أننا يجب أن ندفع مقابل مالي من أجل الحصول على (الماتريل الأصلي) علماً باننا يجب ان نتكاتف في بث الوعي الوطني ولم نقدم هذا العمل بهدف إعلاني.

ما موقف المحطة من الفنان رامي صبري؟

لا خلاف مع رامي صبري، خاصة بعد أعلن أن ماحدث سوء تفاهم، وقام رامي صبري بالتواصل مع الإعلامي ماهر عبد العزيز رئيس شركة راديو النيل ومعي واوضح موقفه وله ولكل النجوم منا كل الاحترام والتقدير.

هل تتعرض المحطة لضغوط أو محاذير؟

نقاوم أي ضغوط نتعرض لها في المحطة، والأرزاق على ربنا، وبالتأكيد هناك رواسب قديمة في كل مصر ستتطلب وقتاً من أجل إصلاحها وعلينا جميعاً ان نقاومها والحمد لله انا محظوظ أنني تحت إدارة قيادي واعي لا يسمح بأي ضغوط علينا داخل شركة راديو النيل.

هل ترفض المحطة إذاعة أغاني محددة؟

نحارب التلوث السمعي، ونرفض إذاعة الأغاني المسفة، وكل الأغاني التي تسهم في إفساد الذوق العام.

وماذا عن اعتماد المحطة على النوستالجيا في بث أغانيها؟

أسعى في المحطة لعمل خلطة تجمع بين أغاني الزمن الجميل و الأغاني الجديدة وكذلك أيضاً على مستوى البرامج.

وهل توجد إذاعات قلدت محطة نغم أف إم في ذلك؟

بالفعل توجد إذاعات منافسة لنا بدأت تحاكينا في اعتمادها على النوستالجيا في الأغاني التي تذيعها، فتقليد بعض المحطات لنا دليل على نجاح نغم اف ام ولكن ما ادهشنا هو التقليد بنفس الأسلوب ونفس المساحات الزمنية.

مثل من الإذاعات؟

لا أريد أن أذكر أسماء، لكنهم معروفين في السوق ولدى المستمع، خاصة وأن محطة نغم أف إم دخلت السباق معهم منذ اكثر من عامين.

في رأيك هل ترى أن تقليد الإذاعات لبعضها يصب في صالح المستمع؟

بالطبع لا، ولذلك لابد من التكامل بين الإذاعات المختلفة لإرضاء أذواق المستعمين على اختلافها .

ما أخر التطورات التي وصل إليها مشروع الهيكلة؟

تم إنشاء شركة بالفعل ولم يعد يتبقى سوى بعض العقبات البسيطة التي يسعها الى حلها الاستاذ ماهر عبد العزيز رئيس شركة راديو النيل.

ما الفوائد التي ستعود على محطة نغم أف إم من مشروع الهيكلة؟

بالتأكيد مشروع الهيكلة سيساعد المحطة على تحقيق أرباح مالية، ويمكنها من الاستثمار، والقدرة على الانطلاق بتعاونات وشراكات جديدة، وفريق مبيعات، فلابد من حرية التحرك ” عايزين ننطلق ونحاسب على خطواتنا ونتائجنا”، وبالتالي تستطيع إذاعات الدولة المنافسة مع الإذاعات الخاصة.

ما رأيك في حال الإعلام المصري؟

الإعلام المصري أصاب الجمهور بخيبة أمل.

لماذا؟

لأن الإعلام المصري مفتقر إلى المعلومات بنسبة 80% حيث لاتوجد رقابة على المعلومات التي تقدم للجمهور، ولابد من ضخ المعلومات الدقيقة وايضاً لابد من الاعتماد علي وسائل الإعلام في تثقيف وتعليم المصريين ولا يقف دورها فقط عند الصراخ والاصوات العالية.

وأخيراً..هل استعدت المحطة للخريطة الرمضانية؟

وضعنا بالفعل تصور كامل، والأولوية لشباب المحطة في تقديم برامج تتاسب مع طبيعة الأجواء الرمضانية ، ولا أمانع من الاستعانة بشخصية متخصصة في مجال ما تسهم في تحقيق إضافة للمحطة، وقريباً سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد أخذ الموافقات عليها.