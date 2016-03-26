أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

شركة روسية تعلن اكتشافها علاجا يقضى على السرطان وامتداداته نهائيًا

Google+ Print
شركة روسية تعلن اكتشافها علاجا يقضى على السرطان وامتداداته نهائيًا شركة روسية تعلن اكتشافها علاجا يقضى على السرطان وامتداداته نهائيًا
أعلنت شركة روسية اليوم السبت، عن اكتشاف ثورى فى علاج السرطان.

وقالت الشركة فى بيان أصدرته اليوم السبت، ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن العاملين فيها اخترعوا دواء يحوى أجسامًا مضادة تقاوم السرطان وتقضى عليه، وتمت تجربته على الحيوانات بنجاح.

وأضاف البيان أنهم يستعدون لتجربته على الإنسان، وسيكون العقار فى متناول المرضى خلال عامى 2018 أو 2019.

يذكر أن الأجسام المضادة التى يحويها العقار المبتكر تقضى على الورم الخبيث وامتداداته.

- أحدث علاج لسرطان الجلد القاتل باستخدام لاصقة طبية بدلًا من الحقن
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365