شركة روسية تعلن اكتشافها علاجا يقضى على السرطان وامتداداته نهائيًا

أعلنت شركة روسية اليوم السبت، عن اكتشاف ثورى فى علاج السرطان.

وقالت الشركة فى بيان أصدرته اليوم السبت، ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن العاملين فيها اخترعوا دواء يحوى أجسامًا مضادة تقاوم السرطان وتقضى عليه، وتمت تجربته على الحيوانات بنجاح.

وأضاف البيان أنهم يستعدون لتجربته على الإنسان، وسيكون العقار فى متناول المرضى خلال عامى 2018 أو 2019.

يذكر أن الأجسام المضادة التى يحويها العقار المبتكر تقضى على الورم الخبيث وامتداداته.

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