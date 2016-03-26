بان كى مون: داعش يحاول القضاء على هوية العراق ووحدته

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، الحكومة العراقية لمصالحة وطنية حقيقية، وإعادة سيادة القانون، مؤكدًا أن تنظيم داعش الإرهابى استغل الانقسامات والفئات المهمشة والمحرومة من أجل تحقيق أهدافه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة من العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، أن تنظيم داعش يحاول القضاء على هوية العراق ووحدته، متهمًا التنظيم بأنه استغل العراقيين لاسيما الأقليات فى القتل والخطف والعنف الجنسى.

بالصور.. بان كى مون يصل إلى بغداد لإجراء محادثات مع قادة عراقيين

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