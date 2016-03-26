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أسماء الباجوري أخت غيورة في «الكيف»

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مسلسل «الكيف»

مسلسل «الكيف»

أوشكت الفنانة الشابة ” أسماء الباجوري ” من الأنتهاء من تصوير دورها في مسلسل ” الكيف ” ، وتجسد ” أسماء ” شخصية ” اماني ” الفناة الغيورة الحقودة من أختها ” ميريهان حسين ” والتي تحاول أن توقع بينها وبين زوجها وتنجح في ذلك ، وتتزوج دكتور سئ السمعة الذي يتاجر في مستحضرات التجميل المغشوشة ، والذي يجسد دوره الفنان ” شريف باهر ” بالرغم من ثرائهم الفاحش .

وتدور أحداث المسلسل حول قصية المخدرات وتأثيراتها المميتة وضربها بفساد يستفحل في طبقات المجتمع، من خلال صراع طاحن ثالوثي بين العلم والمادة وشهوة المزاج، مستعرضًا لنا هذا الصراع من خلال أبطاله وشخصياتهم المختلفة وأهدافهم ومبادئهم المتباينة في الحياة ، والقصة مستوحاه من فيلم الكيف .

مسلسل «الكيف»

مسلسل «الكيف»

الكيف من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم ” باسم سمرة _ لوسي _ أحمد رزق _ نجوي فؤاد _ سيد رجب _مريهان حسين _ عفاف شعيب _وكوكبة كبيرة من نجوم الدارما ، والمسلسل من تأليف ” أحمد محمود أبو زيد ” وإخراج ” محمد النقلي ” ومن المقرر عرضه في رمضان القادم .

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