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250 من كبار رجال الأعمال يؤيدون خروج «بريطانيا» من الاتحاد الأوروبي

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250 من كبار رجال الأعمال يؤيدون خروج «بريطانيا» من الاتحاد الأوروبي 250 من كبار رجال الأعمال يؤيدون خروج «بريطانيا» من الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوربي – أرشيفية

أيد نحو 250 من كبار رجال الأعمال والمقاولين، حملةً حزبيةً لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، السبت.

وتضم القائمة أسماء 250 من كبار رجال الأعمال، مثل الرئيس السابق لمجموعة “إتش.إس.بي.سي” المصرفية مايكل جيوجيجان، ومؤسس سلسلة “جيه.دي.ويذرسبونس” للحانات تيم مارتن، ومؤسس شركة “كارفون وورهاوس” ديفيد روس.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “فوت ليف” ماثيو اليوت المؤيد لانسحاب بريطانيا من الاتحاد في بيان: “مع تزايد عدد أفراد القائمة المؤيدة للانسحاب من رجال الأعمال، ستُوضح المجموعة القضية أنه بينما يمكن للاتحاد الأوروبي، أن يكون مفيداً للشركات متعددة الجنسيات الكبيرة، فإن الشركات الأصغر، ترى أنه آلة تنظيمية تدمر الوظائف” .

و كان نحو 200 من رؤساء المؤسسات الكبرى، أيدوا حملة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قائلين إن خروج بريطانيا سيُعرقل الاستثمار، ويُهدد الوظائف.

ومن المُقرّر أن تُجري بريطانيا استفتاءً في 23 يونيو(حزيران) المقبل حول بقائها في الاتحاد من عدمه.

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