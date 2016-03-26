محلل سياسي : الجيش السوري لن يقصف تدمر بالأسلحة الثقيلة حفاظاً على الآثار

قال المحلل السياسي السوري، محي الدين المحمد، إن تقدم قوات الجيش نحو مدينة تدمر السورية تهدف لطرد “داعش”، ليس من تدمر فقط إنما من مساحات واسعة من البادية السورية لمواجهته في إحدى النقطتين، إما الرقة أو دير الزور.

وأضاف المحمد خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن تدمر تقع في وسط سوريا وبها طرقات تتصل كل المواقع السورية، بالإضافة إلى عمقها في منطقة البادية وقربها من الحدود العراقية، مؤكدا أن الجيش السوري يسيطر على مدينة “تدمر” بالكامل نارياً بكل الهيئات الحاكمة والاستراتيجية.

وأوضح المحمد أن الجيش السوري سيطر عسكريا على كافة المواقع الاستراتيجية في تدمر، إلا أن الجيش يتهمل في اقتحام المدينة للتقليل من أعداد الضحايا بين الجنود وأيضا لتفكيك الألغام والتعامل مع السيارات المفخخة على الطرقات لتقليل الخسائر في صفوف الجيش السوري.

واشار المحمد إلى أن الجيش السوري لن يتعامل مع العناصر الإرهابية في تدمر بالأسلحة الثقيلة حفاظاً على الأثار الموجود بها، وأن مشألة تحرير المدينة لن تستغرق الكثير من الوقت.