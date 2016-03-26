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الداخلية: إصابة 4 أشخاص فى انفجار نتيجة تسريب بوصلات غاز مخالفة

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الداخلية: إصابة 4 أشخاص فى انفجار نتيجة تسريب بوصلات غاز مخالفة الداخلية: إصابة 4 أشخاص فى انفجار نتيجة تسريب بوصلات غاز مخالفة
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث انفجار بالعقار رقم 6 بشارع ثابت إبراهيم المتفرع من شارع التوفيقة بدائرة قسم شرطة المطرية.

بالانتقال والفحص تبين حدوث انفجار بإحدى شقق العقار نتيجة تسرب الغاز، وقيام مالك الشقة بالضغط على مفتاح الإضاءة ونتيجة تجمع الغاز أدى إلى اشتعال النيران وحدوث الانفجار.

وأسفر الحادث عن إصابة مالك الشقة وثلاثة من أسرته بحروق مختلفة وتهشم زجاج النوافذ وبعثرة محتويات الشقة، وباستكمال الفحص تبين قيام مالك الشقة بتركيب بعض وصلات الغاز المخالفة، التى أدت إلى حدوث تسريب، تم نقل المصابين لتلقى العلاج بالمستشفى، وبسؤالهم أيدوا ما سبق.

كما تبلغ لقسم شرطة المطرية من المواطن "جمال.ص.ح" مقيم دائرة القسم بحدوث انفجار بمدخل العقار محل سكنه نتيجة تسرب مياه بيارة الصرف الصحى بمدخل العقار، تسبب فى تجمع غاز الصرف خلف الحائط، ما أدى إلى حدوث صوت الانفجار وسقوط جزء من الحائط المُشار إليه دون حدوث ثمة إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعتين.


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