أحمد ناجي لـ في الجول: علي لطفي في حساباتنا منذ البداية.. ولم أستغرب ظروف المباراة

أكد أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في منتخب مصر أنه لم يستغرب ظروف المباراة التي أحاطت بلقاء نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال ناجي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم أستغرب ظروف مباراة نيجيريا لأنني معتاد على ذلك، فلقد لعبت في أجواء أصعب كثيرا من ذلك من قبل".

وأضاف "اللاعبين كانوا رجالا في المباراة، وأحمد الشناوي كان رائعا وأنقذنا من تلقي أهداف أخرى".

ناجي أتبع "علي لطفي انضم لنا لأنه كان في اختياراتنا منذ فترة ليس جديدا علينا، لقد وضعته في القائمة كحارس رابع تحسبا لأي شئ".

وأتم "روح اللاعبين في مباراة الإياب وحضور الجمهور سيكونا كلمة السر لتحقيق الفوز في مباراة الإياب".