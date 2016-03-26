أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد ناجي لـ في الجول: علي لطفي في حساباتنا منذ البداية.. ولم أستغرب ظروف المباراة

Google+ Print
أحمد ناجي لـ في الجول: علي لطفي في حساباتنا منذ البداية.. ولم أستغرب ظروف المباراة أحمد ناجي لـ في الجول: علي لطفي في حساباتنا منذ البداية.. ولم أستغرب ظروف المباراة

أكد أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في منتخب مصر أنه لم يستغرب ظروف المباراة التي أحاطت بلقاء نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال ناجي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم أستغرب ظروف مباراة نيجيريا لأنني معتاد على ذلك، فلقد لعبت في أجواء أصعب كثيرا من ذلك من قبل".

وأضاف "اللاعبين كانوا رجالا في المباراة، وأحمد الشناوي كان رائعا وأنقذنا من تلقي أهداف أخرى".

ناجي أتبع "علي لطفي انضم لنا لأنه كان في اختياراتنا منذ فترة ليس جديدا علينا، لقد وضعته في القائمة كحارس رابع تحسبا لأي شئ".

وأتم "روح اللاعبين في مباراة الإياب وحضور الجمهور سيكونا كلمة السر لتحقيق الفوز في مباراة الإياب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين