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فيديو.. أوبي ميكيل ينتقد ' خداع ' المصريين بسبب اللعب النظيف في هدف صلاح

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فيديو.. أوبي ميكيل ينتقد ' خداع ' المصريين بسبب اللعب النظيف في هدف صلاح فيديو.. أوبي ميكيل ينتقد ' خداع ' المصريين بسبب اللعب النظيف في هدف صلاح

انتقد جون أوبي ميكيل قائد نيجيريا خداع اللاعبين المصريين بسبب عدم التزامهم بقواعد اللعب النظيف في هدف تعادل الفراعنة أمام نيجيريا الذي سجله محمد صلاح.

منتخب مصر خطف تعادلا قاتلا أمام نيجيريا في الدقيقة 91 بعد أن أخرج النسور الخضراء الكرة من أبوابونا مدافع اصحاب الأرض لكن الفراعنة لم يعيدوا الكرة وسجلوا هدفا.

وقال ميكيل لوسائل الإعلام "الجميع يقول أننا خسرنا المباراة في الدقائق الثلاث الأخيرة لكن كل ما يمكنني قوله هو أن اللعب النظيف هو لعب نظيف".

وأضاف "حسنا ربما كان يجب أن نركز أكثر في الدقائق الأخيرة لكن هذا خداع هذا كل ما يمكنني قوله، هذا يحدث في مصر ويحدث في أي مكان لا يهم ما هو الوقت يجب أن تسمح باللعب النظيف ويتحكم به الحكم".

وأردف "أنا متفائل مثل المدرب سياسيا أننا بالطريقة التي لعبنا بها أمام مصر لدينا الفرصة للفوز في الإسكندرية".

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فيديو اليوم السابع

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