أرقام في الجول – هل استطاع دفاع مصر إيقاف خطورة إيجالو

هل وفق ثنائي دفاع منتخب مصر رامي ربيعة وأحمد حجازي في الحد من خطورة مهاجم نيجيريا الأول أوديون إيجالو؟

لاعب واتفورد الإنجليزي كان قريبا من هز شباك الحارس أحمد الشناوي مرتين.

كرته الأولى مرت فوق العارضة إثر متبعة لرمية تماس في الشوط الأول، أما الثانية فمرت بجوار القائم في الشوط الثاني حيت استغل خطأ رامي ربيعة الذي لعب الرأسية للخلف.

إيجالو استلم 15 كرة صحيحة في وسط ملعب المنتخب المصري وفشل في ترويضها مرة واحدة فقط، كان مؤثرا للغاية في حيازة نيجيريا للكرة بالقرب من منطقة جزاء الفراعنة.

لاحظ استلامه الصحيح للكرة.

بالإضافة إلى هذا قام بمراوغتين ناجحتين وحصل على 4 أخطاء ضد لاعبي الفراعنة.