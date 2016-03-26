ديلي ميل تبرز حضور جماهيري غير طبيعي و ' شجاعة ' طلبة في تعادل مصر ونيجيريا

أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية شجاعة حمادة طلبة والحضور الجماهيري الكبير الذي اقترب من ضعف السعة الرسمية لملعب أحمدو بيلو في مباراة مصر ونيجيريا يوم الجمعة.

مصر خطفت تعادلا قاتلا من نيجيريا في الدقائق الأخيرة ليتعادلا 1-1 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وفي تقريرها عن المباراة أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية مشاركة الشاب أليكس إيووبي مع منتخب نيجيريا لأول مرة ليرفض رسميا اللعب مع منتخب إنجلترا والتي يحمل جنسيتها.

كما تحدثت عن الحضور الجماهيري في المباراة والذي وصل لـ40 ألف مشجعا على الرغم من إن السعة الرسمية لملعب أحمدو بيللو تبلغ 25 ألف فقط.

ثم أبرزت الصحيفة أيضا إنقاذ حمادة طلبة الذي وصفوه بالشجاع بعد أن أخرج هدفا من على خط المرمى قبل أن يسجل منتخب مصر هدف التعادل.