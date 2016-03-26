أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ديلي ميل تبرز حضور جماهيري غير طبيعي و ' شجاعة ' طلبة في تعادل مصر ونيجيريا

Google+ Print
ديلي ميل تبرز حضور جماهيري غير طبيعي و ' شجاعة ' طلبة في تعادل مصر ونيجيريا ديلي ميل تبرز حضور جماهيري غير طبيعي و ' شجاعة ' طلبة في تعادل مصر ونيجيريا

أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية شجاعة حمادة طلبة والحضور الجماهيري الكبير الذي اقترب من ضعف السعة الرسمية لملعب أحمدو بيلو في مباراة مصر ونيجيريا يوم الجمعة.

مصر خطفت تعادلا قاتلا من نيجيريا في الدقائق الأخيرة ليتعادلا 1-1 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وفي تقريرها عن المباراة أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية مشاركة الشاب أليكس إيووبي مع منتخب نيجيريا لأول مرة ليرفض رسميا اللعب مع منتخب إنجلترا والتي يحمل جنسيتها.

كما تحدثت عن الحضور الجماهيري في المباراة والذي وصل لـ40 ألف مشجعا على الرغم من إن السعة الرسمية لملعب أحمدو بيللو تبلغ 25 ألف فقط.

ثم أبرزت الصحيفة أيضا إنقاذ حمادة طلبة الذي وصفوه بالشجاع بعد أن أخرج هدفا من على خط المرمى قبل أن يسجل منتخب هدف التعادل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين