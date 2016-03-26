ضبط ربة منزلة متهمة في قضية «إدارة مسكن للدعارة» بالمنيا‎

تمكنت أجهزة أمن المنيا من ضبط ربة منزل متعهمة في قضية ( إدارة مسكن للدعارة ) .

> تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا أخطارً من العميد عبد الفتاح الشحات يفيد ضبط ” أسماء . ح ” 36 سنة ربة منزل ومقيمة بندر المنيا ، والمطلوبب ضبطها في القضية رقم 3547 / 2016 إداري قسم المنيا ( إدارة مسكن للدعارة ) . تم ضبط المتهمة , وتحرر المحضر اللأزم عن الواقعة , وجاري العرض علي النيابة العامة