أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«شوكة في المطبخ» أول برنامج للصغار فقط

Google+ Print
«شوكة في المطبخ» أول برنامج للصغار فقط «شوكة في المطبخ» أول برنامج للصغار فقط

«شوكة في المطبخ» أول برنامج للصغار فقط

كتبت – إنجي لطفي

تحب الطفلة شروق شعبان المطبخ وتعشق الابتكار بأدوات الطبخ ومكوناته لتصنع وصفات متنوعة بسيطة وسهلة للأطفال الذين يعشقون المطبخ ويحبون الطهي.

وتقدم شروق برنامج للصغار فقط، عبر اليوتيوب يدعى “شوكة في المطبخ” حيث تصنع فيه شروق العديد من الوصفات المناسبة والمسلية للأطفال كصنع عجينة الصلصال وألوان الرسم المائية وسندوتشات الدجاج والتفاح، وتشيز كيك الأوريو.

وتراعي شروق في برنامجها الالتزام بقواعد السلامة والأمان داخل المطبخ والابتعاد عن النيران لكي تسهل مهمة الأطفال في صنع الوصفات والابتكار بعيدا عن أي مخاطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا