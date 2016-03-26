«شوكة في المطبخ» أول برنامج للصغار فقط

كتبت – إنجي لطفي

تحب الطفلة شروق شعبان المطبخ وتعشق الابتكار بأدوات الطبخ ومكوناته لتصنع وصفات متنوعة بسيطة وسهلة للأطفال الذين يعشقون المطبخ ويحبون الطهي.

وتقدم شروق برنامج للصغار فقط، عبر اليوتيوب يدعى “شوكة في المطبخ” حيث تصنع فيه شروق العديد من الوصفات المناسبة والمسلية للأطفال كصنع عجينة الصلصال وألوان الرسم المائية وسندوتشات الدجاج والتفاح، وتشيز كيك الأوريو.

وتراعي شروق في برنامجها الالتزام بقواعد السلامة والأمان داخل المطبخ والابتعاد عن النيران لكي تسهل مهمة الأطفال في صنع الوصفات والابتكار بعيدا عن أي مخاطر.