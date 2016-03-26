ننشر أسماء ضحايا انقلاب الـ"ميكروباص" على طريق "جرجا-المنشاة" بسوهاج

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر وآخر مجهول مصرعهما بينما أصيب 12 من بينهم طفلتين مجهولتين الاسم والهوية، فى حادث انقلاب سيارة على طريق جرجا المنشاة الزراعى، اليوم، السبت، وتم نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزى والمصابين إلى مستشفيات متفرقة بالمحافظة .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص نتج بطريق جرجا المنشاة الزراعى ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جرجا المنشاه ونتج عن الحادث مصرع عبد العال البدرى أشرف، 30 سنة، وجثة مجهولة الهوية.

كما أصيب فى الحادث محمد همام محمد 19 سنة طالب، وسارة زاهى الأنصارى 19 سنة طالبة، وزيدان مصطفى 40 سنة عامل، وماهر فتحى، وصموئيل صلاح، وفاطمة أحمد، محمد حسن، وأحمد حسن عبداللطيف، ومحمود رجب، وعبد العزيز أبوالفضل، وطفلة بالغة من العمر عامين ونصف، وطفل 3 سنوات مجهولين الهوية.

جارى تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مصرع 2 وإصابة 12 فى انقلاب سيارة على طريق المنشأة جرجا الزراعى بسوهاج

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