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نقل 5جثامين لجنود و7 مصابين فى انفجار لغم بسفاجا للمستشفى العسكرى بالغردقة

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نقل 5جثامين لجنود و7 مصابين فى انفجار لغم بسفاجا للمستشفى العسكرى بالغردقة نقل 5جثامين لجنود و7 مصابين فى انفجار لغم بسفاجا للمستشفى العسكرى بالغردقة
قال مصدر طبى، بالبحر الأحمر أنه تم نقل جميع المصابين فى انفجار لغم أرضى فى الطريق ما بين سفاجا والغردقة إلى مستشفى العسكرى بالغردقة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن عدد الضحايا فى انفجار اللغم 5 جنود بينما وصل عدد المصابين لـ 7.

وكان مصدر أمنى أكد أن لغما أرضيا انفجر صباح اليوم السبت، بالمنطقة الواقعة فى الطريق ما بين سفاجا والغردقة، مما أدى لوقوع عدد من الضحايا والمصابين وصل عددهم لـ 5 وفيات و7 مصابين.


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