أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نيابة الهرم تستعجل نتائج تحليل 170 متهما احتجزوا مع مصاب بالإيدز

Google+ Print
نيابة الهرم تستعجل نتائج تحليل 170 متهما احتجزوا مع مصاب بالإيدز نيابة الهرم تستعجل نتائج تحليل 170 متهما احتجزوا مع مصاب بالإيدز
للمرة الثانية.. أمر المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم باستعجال نتائج تحليل المتهمين الـ170 المحتجزين فى واقعة احتجاز 3 متهمين بالشذوذ الجنسى داخل حجز عمومى، وذلك بعد أن قالت شقيقة أحد المتهمين ويدعى"فرولة" إنه مصاب بمرض الإيدز.

وأمر رئيس النيابة بإرسال الاستعجال إلى المعامل الطبية بوزارة الصحة، من أجل الانتهاء من إعداد تقاريرها، لبيان ما إذا كان أصيب أى من المتهمين بمرض الأيدز نتيجة الاختلاط بالمتهمين من عدمه، والإسراع فى تسليم نتائج العينات.

وكانت شقيقة أحد المتهمين ويدعى "فرولة" والمتهم فى قضية شذوذ جنسى قد حضرت إلى النيابة العامة وأدلت بمعلومات أفادت فيها بأن شقيقها مصاب بمرض الإيدز، وعليه صدر قرار من النيابة العامة بعرضه على المعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان حقيقة تلك المعلومة ومدى إصابته بالمرض من عدمه، وتبين بعدما ورد التقرير الطبى للنيابة العامة أن العينة إيجابية، ما استدعى عزله عن بقية المتهمين الذين تصادف حجزهم معا.


>النيابة تتخذ إجراءات لإخلاء سبيل محتجزى الهرم المصاحبين لمصاب الأيدز
>

التحاليل الطبية تؤكد إصابة محتجزين نيجيريين فى قسم قصر النيل بالإيدز.. و النيابة تقرر نقلهما للمصحة العلاجية بسجن برج العرب.. المتهمان وأخرون متورطون فى تكوين تشكيل عصابى متعدد الجنسيات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365