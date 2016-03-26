رئيس الأركان يغادر البلاد فى زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية

غادر اليوم السبت، الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق يومان للمشاركة فى أعمال مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب بالمملكة العربية السعودية.

ويتناول المؤتمر بحث العديد من الملفات المتعلقة بزيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين الدول الإسلامية فى مقدمتها الحرب الدولية على الإرهاب والتطورات الراهنة التى تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى.

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